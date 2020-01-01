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رئيس اليويفا يكشف حقيقة إلغاء دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 01 يوليو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اليويفا يكشف حقيقة إلغاء دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

أكد ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بأنه لا يوجد تهديد بإلغاء مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا في مدينة “لشبونة” التي ستستضيف مباريات البطولة حتى نهايتها.

وتوقفت الحياة الكروية في قارة أوروبا منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والآن عادت الدوريات من جديد على أمل الانتهاء منها قبل لعب مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية هذا الموسم.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة “لشبونة” مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية هذا الموسم ابتداءً من دور ربع النهائي، ولكن مع تفشي الفيروس في العاصمة البرتغالية، بدأ البعض في التشكيك بشأن إمكانية استكمال المسابقة الأوروبية.

ولكن تحدث ألكسندر سيفيرين في بيانٍ رسمي حول هذه الواقعة، وجاء كالتالي “أود أن أشكر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تفانيه في العمل على هذا المشروع بجانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لضمان تقديم بطولة ناجحة”.

وأضاف “أنا واثق من أنه مع التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، سنختتم الموسم بطريقة إيجابية في لشبونة، وليست هناك حاجة لخطة بديلة”.

الجدير بالذكر أن بطولة دوري الأبطال ستعود للحياة من جديد في الثاني عشر من شهر أغسطس القادم، وستقام مباريات الأبطال على ملعبي “سبورتنج لشبونة وبنفيكا”.

#دوري أبطال أوروبا #الفيفا #اليويفا

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