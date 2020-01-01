  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع أتلتيكو مدريد في الليغا

الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع أتلتيكو مدريد في الليغا


وكالات / سما /

انتهى لقاء برشلونة مع أتلتيكو مدريد الذي استضافه ملعب كامب نو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.

إثارة اللقاء بدأت مبكرة حينما سجل المُهاجم الإسباني المُخضرم دييجو كوستا بالخطأ في مرمى فريقه مُعلناً تقدم برشلونة في الدقيقة 11، ليحصل بعدها أتلتيكو على ركلة جزاء سددها في البداية دييجو كوستا وتصدى لها تير شتيجن ولكن الحكم قرر إعادتها بعد أن أظهرت لقطات تقنية الفيديو “الفار” تقدم الحارس الألماني عن خط المرمى وقت تنفيذ الركلة هو ما يُخالف القانون، ليُسدد ساؤول نيجيز الركلة في المرة الثانية مُسجلاً هدف التعادل للروخوبلانكوس.

وفي الشوط الثاني حصل برشلونة على ركلة جزاء، وتقدم ليونيل ميسي لتنفيذها، ونجح في التسجيل ومُغالطة الحارس يان أوبلاك على طريقة بانينكا الشهيرة في الدقيقة 50، مُسجلاً الهدف رقم 700 في مسيرته، وعاد ساؤول للتسجيل من جديد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضاً.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 70 يحتل بهم المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي لايزال أمامه فرصة لتوسيع الفارق أكثر في حالة الفوز في مُباراته المقبلة ضد خيتافي يوم الخميس، فيما احتفظ أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة.

#برشلونة #أتلتيكو مدريد #الليغا #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة

غانتس عن الضم : "الشمس ستشرق غدا من الشرق وتغيب في الغرب"

شاهد.. فتاة من غزة تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بحفل طلاقها !!

سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

"يديعوت" توضح حقيقة تأجيل الضم.. وتؤكد العقبة الوحيدة أمام نتنياهو هي من الداخل..!

الأخبار الرئيسية

تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

الغارديان : ضم الضفة عمل غير مشروع وغير حكيم وغير أخلاقي

20200701081148

وزير الخارجية الإسرائيلي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم

المقاومة الفلسطينية تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم