فيديو.. برشلونة يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع أتلتيكو مدريد في الليغا

وكالات / سما /

انتهى لقاء برشلونة مع أتلتيكو مدريد الذي استضافه ملعب كامب نو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.

إثارة اللقاء بدأت مبكرة حينما سجل المُهاجم الإسباني المُخضرم دييجو كوستا بالخطأ في مرمى فريقه مُعلناً تقدم برشلونة في الدقيقة 11، ليحصل بعدها أتلتيكو على ركلة جزاء سددها في البداية دييجو كوستا وتصدى لها تير شتيجن ولكن الحكم قرر إعادتها بعد أن أظهرت لقطات تقنية الفيديو “الفار” تقدم الحارس الألماني عن خط المرمى وقت تنفيذ الركلة هو ما يُخالف القانون، ليُسدد ساؤول نيجيز الركلة في المرة الثانية مُسجلاً هدف التعادل للروخوبلانكوس.

وفي الشوط الثاني حصل برشلونة على ركلة جزاء، وتقدم ليونيل ميسي لتنفيذها، ونجح في التسجيل ومُغالطة الحارس يان أوبلاك على طريقة بانينكا الشهيرة في الدقيقة 50، مُسجلاً الهدف رقم 700 في مسيرته، وعاد ساؤول للتسجيل من جديد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضاً.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 70 يحتل بهم المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي لايزال أمامه فرصة لتوسيع الفارق أكثر في حالة الفوز في مُباراته المقبلة ضد خيتافي يوم الخميس، فيما احتفظ أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة.