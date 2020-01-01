يديعوت: تمييز عنصري بفصل اليهود عن العرب في فنادق الحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

أظهرت أزمة فيروس كورونا، مزيداً من العنصرية الإسرائيلية المقيتة تجاه العرب الذين يقطنون داخل "إسرائيل"، وخاصةً فلسطينيي الخط الأخضر.

وبحسب تقرير لموقع يديعوت أحرونوت، فإن الجهات الإسرائيلية المختصة عملت على عزل العرب عن اليهود في فنادق خصصت للحجر الصحي في مدينة القدس.

وأقدمت تلك الجهات أمس الثلاثاء، على إخلاء اليهود من فندق إلى آخر بسبب تواجد مجموعة من فلسطينيي القدس والخط الأخضر، وعدد من الإريتريين.

وبينما نفت وزارة الصحة الإسرائيلي وجود سياسة للتفرقة العنصرية، إلا أن ضابط من قيادة الجبهة الداخلية اعترف بأنه تلقى تعليمات بالفعل لفصل اليهود عن العرب والإريتريين.

وأكد أحد الشبان الفلسطينيين من الخط الأخضر أنه لم يسمح له بالبقاء مع أصدقائه من المسيحيين واليهود، وتم إبقائه في فندق خصص للعرب والإريتريين، في حين نقل اليهود من الفندق ومعهم مجموعة من المسيحيين.

وقال الشاب في حديث لموقع يديعوت أحرونوت: "لقد كان الأمر مهينًا حقًا، لماذا يتم التعامل معنا على هذا النحو".

وبحسب الموقع، فإن اليهود من الأرثوذكس المتطرفين "الحريديم" يتم فصلهم أيضًا في فنادق لا يتوجد بها سوى من هم من نفس الطائفة.