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الإسلامية المسيحية تشيد بموقف الكنائس الاميركية الرافض لمخطط الضم

الأربعاء 01 يوليو 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، بموقف الكنائس الأميركية الرافض لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، على ما جاء في بيان "لجنة القدس" وهي تحالف لممثلين عن عدة كنائس اميركية مقرها مدينة لوس أنجلوس، التي قامت بجمع توقيع نحو 200 ألف أميركي، مطالبةً اعضاء الكونغرس باتخاذ موقف قوي وواضح ضد ضم إسرائيل للمستوطنات غير القانونية ومعظم أو كل منطقة (ج) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وحذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى، من استمرار صمت العالم بدوله ومؤسساته على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة، التي يتمثل آخرها بمخطط الضم، مؤكدا أن المخططات التهويدية الاسرائيلية ستحول دون تحقيق سلام شامل وعادل.

يذكر أن حملة الكنائس تتزامن مع تكثيف الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس ترمب، لثني حكومة اسرائيل عن نيتها ضم اجزاء من الضفة الغربية، بعد أن وقع 189 عضو كونغرس على رسالة تطالب بوقف الضم، فيما وقعت 129 مؤسسة على رسالة مشابهة، كما يجري العمل على جمع تواقيع من اعضاء كونغرس تهدد بفرض عقوبات مالية على اسرائيل ان نفذت نوايا الضم.

#الإسلامية المسيحية #مخططات الضم

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