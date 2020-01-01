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الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر وبركسا في العيسوية بالقدس المحتلة

الأربعاء 01 يوليو 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر وبركسا في العيسوية بالقدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة ياسين زعاترة في حي دير السنة في جبل المكبر.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال هدمت بركسا سكنيا لعائلة أبو طير ببلدة العيسوية شمال شرق القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال آيار المنصرم 59 منشأة، شملت 15 منزلا، من بينها خمسة منازل قام إصحابها بهدمها ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية ضخمة، في بلدات سلوان، وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

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