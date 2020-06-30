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أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز

الأربعاء 01 يوليو 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز


رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تموز في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من منتصف الليلة.

وطرأ ارتفاع على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا بواقع 23 أغورة، ليصل سعر اللتر الواحد إلى 5.34 شيقل، مقارنة مع 5.11 شيقل خلال شهر حزيران الجاري. كما ارتفع سعر لتر البنزين (98 أوكتان) إلى 6.14 شيقل مقارنة مع 5.91 شيقل للتر بشهر حزيران.

وارتفع سعر لتر السولار بواقع 20 أغورة ليصل إلى 4.89 شيقل مقارنة مع 4.69 شيقل خلال حزيران، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث ارتفع سعره إلى 4.89 شيقل أيضًا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 12 شيقل، واسطوانة 5 كلغم بـ 24 شيقل، واسطوانة 12 كلغم بـ 57 شيقل، واسطوانة 48 كلغم بـ 228 شيقل، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.44 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.29 شيقل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرًا على أسعار الوقود، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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