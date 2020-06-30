وزير الخارجية الإسرائيلي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم

القدس المحتلة / سما /

شكك غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في احتمالية أن يتم تنفيذ خطة "الضم" هذا اليوم كما أعلن مسبقًا منذ شهرين أنه سيعلن عنها في الأول من يوليو/ تموز.

وقال أشكنازي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يشكك في إمكانية تنفيذ هذه الخطوة كما كان مخطط لها في الوقت الحالي.

وأضاف "لا أعرف فيما إذا كان إعلان السيادة سيتم الإعلان عنه اليوم، يجب أن يتم توجيه السؤال بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن من غير المحتمل أن يحدث اليوم".

في سياق متصل كان اشنكازي قد صرح امس بان "خطة ترامب" جيدة وتخلق معادلة جدية ومسؤولة ومتوزانة، التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الوضع الإقليمي وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين.

وأضاف الوزير الإسرائيلي "يجب السعي لتحريك الخطة وتطبيقها من خلال الاستعانة وجلب أكبر عدد من الشركاء"، لكن بعيدا عن الشركاء الإقليميين، مثل الدول العربية والخليجية، يعتقد أن أشكنازي يهدف إلى الترويج لـ"صفقة القرن" عبر محاولات لجلب السلطة الفلسطينية لتكون شريكة بهذه الخطوة، وفقا لتقديرات الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وردت تصريحات أشكنازي خلال اللقاء الذي جمعه، مساء الثلاثاء، بالوفد الأميركي، برئاسة آفي بيركوفيتش، مستشار ومبعوث الرئيس دونالد ترامب، الذي يتواجد بالبلاد منذ عدة أيام ويجري مشاورات مع القيادات السياسية والأمنية بشأن خطة الضم في الضفة الغربية.

وكان سيتم الشروع في تنفيذ ضم أجزاء من الضفة ومنطقة الأغوار والمستوطنات إلى السيادة الاحتلالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأول من تموز/يوليو، بحسب ما الموعد الذي أعلن عنه بالسابق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي ألمح عقب لقاء الوفد الأميركي لإمكانية تأجيل تنفيذ الضم.