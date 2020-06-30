إعلان هام من وزارة الخارجية بشأن المغادرين الى أميركا وألمانيا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، إصدار جميع الموافقات اللازمة من الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية بشأن سفر المواطنين العالقين في الضفة الغربية والقدس الذين سجلوا في وزارة الخارجية والمغتربين إلى المملكة الاردنية الهاشمية، ومن ثم الى كل من: الولايات المتحدة الامريكية والمانيا.

وتقدمت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالشكر والتقدير الى الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجميع الوزرات والأجهزة والهيئات والسلطات المختصة في المملكة، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين. وأكدت أن هذا الإنجاز هو نتاج تعاون وجهد فلسطيني أردني مشترك تابعته وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وقالت: على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة لتسهيل سفرهم الى كل من امريكا والمانيا القيام بما يلي:

1. اجراء فحص خلو من الكورونا في وزارة الصحة صالح زمنيا لمدة ٢٤ ساعة قبل موعد السفر

2. المباشرة بالحجز وبشكل فوري للمتجهين الى الولايات المتحدة الامريكية على طائرة الملكية شيكاغو

Rj5281 3Jul 12:30

والمتجهين الى ألمانيا فرانكفورت

Rj5125 5Jul 15:15

3. على المسافرين إلى أمريكا ان يتصلوا مع الوزارة على رقم (0599868572) من أجل ترتيب موعد لدفع ٢١ دينار اردني لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر الى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز

4. على المسافرين الى المانيا ان يتصلوا مع الوزارة على رقم (0594057457) من اجل ترتيب موعد لدفع ٢١ دينار أردني لكل مسافر اجرة النقل في الحافلة من الجسر الى مطار الملكة علياء الدولي، على ان يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز

5. على المسافرين الى امريكا يوم 3/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 8 صباحا، وأي تأخير يتحمل المسافر مسؤوليته، وعلى المسافرين الى المانيا يوم 5/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 10 صباحا.