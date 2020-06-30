طهران: 13 قتيلا في انفجار بمشفى في منطقة "تجريش"

طهران /وكالات/

وقع انفجار جديد، مساء الثلاثاء، في منطقة "تجريش"، شمالي العاصمة الإيرانيّة، طهران.

ونقلت "رويتز" عن موقع محلّي إن الانفجار أسفر عن مقتل 13 شخصًا.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانيّة، وقع الانفجار في مركز "سينا أطهر" الطبي قرب ميدان القدس، بينما قالت إطفاء طهران إنّ الانفجار وقع في خزانات الأوكسجين داخل المركز الطبي.

وقال معاون محافظ طهران للشؤون الأمنية، حميد رضا غودرزي، إنّ سبب الانفجار في المركز الطبي هو تسرب الغاز، بحسب ما نقل عنه موقع "جادّه إيران" المتخصّص بالشؤون الإيرانيّة.

ويوم الجمعة الماضي، هزّ انفجار عنيف شرق طهران قالت السلطات إن سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة، ونقلت وكالة "فارس" عن "مصدر مطّلع" قوله إنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وتابعت الوكالة أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.

بينما رجح تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركيّة أن الانفجارات وقعت في منطقة تحتوي على شبكة أنفاق تحت الأرض ومواقع لإنتاج الصواريخ، وأوردت الوكالة صورًا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية اليوم السبت، لمنطقة جبلية تقع شرقي طهران.

وذكرت الوكالة أن "ما انفجر في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة وأرسل كرة نارية ضخمة في السماء بالقرب من طهران لا يزال غير واضح، وكذلك سبب الانفجار".

واعتبرت الوكالة أن الرد غير المعتاد الذي قدمته الحكومة الإيرانية في أعقاب الانفجار "يؤكد الطبيعة الحساسة للمناطق المحيطة في موقع الانفجار".