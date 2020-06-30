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المبعوث الأمريكي لإيران: سياسات طهران قربت دول الخليج من إسرائيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الأمريكي لإيران: سياسات طهران قربت دول الخليج من إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال براين هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، مساء اليوم الثلاثاء، أن سياسات إيران الخارجية، ساعدت في تقريب دول الخليج من إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة 13 العبرية، التي قالت إن هوك نجح في تشكيل تحالف سري بين دول الخليج وإسرائيل خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأكد هوك أن الخيار العسكري ضد طهران سيبقى دائمًا على الطاولة.

ورفض هوك التعقيب على التقارير حول الانفجار الغامض الذي وقع في طهران مساء اليوم، متهمًا طهران بتكثيف تجارب الصواريخ الباليستية منذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

وبشأن تأثير خطة الضم الإسرائيلية على التحالف الذي أقامته الإدارة الأميركية مع العالم العربي، قال هوك إن الولايات المتحدة ترغب في استمرار العلاقات من أجل التعامل مع العدوان الإيراني، وأن إدارة بلاده تريد أن ينضم الفلسطينيون للمناقشات الجارية بشأن "خطة السلام".

وزعم أن إدارة بلاده تعمل على بناء دعم رؤية السلام في المنطقة.

#براين هوك #ايران #اسرائيل #دول الخليج

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