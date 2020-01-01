  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

الثلاثاء 30 يونيو 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة


القدس المحتلة / سما /

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يركز جهوده لمنع إسرائيل من المضي في خطتها المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في حديث مع "سبوتنيك": "يركز الاتحاد الأوروبي الآن جميع جهوده على منع حدوث الضم".

وقال: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع في اجتماعهم في 15 أيار/مايو، مؤكدين مجددا أن أي ضم سيكون ضد القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، قرروا تكثيف الجهود الدبلوماسية وتواصلهم مع الشركاء مثل إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة والأردن وغيرهم  من الشركاء لحشد جهود الاتحاد لمنع حدوث أي ضم".

وتابع: "في حال نفذ الضم، فإن الدول الأعضاء ستنظر في الرد المناسب. لكننا في هذه المرحلة نستخدم جميع وسائلنا الدبلوماسية حتى لا نصل إلى هذه النقطة".

#الاتحاد الاوروبي #مخططات الضم #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

غانتس عن الضم : "الشمس ستشرق غدا من الشرق وتغيب في الغرب"

وكالة "فرانس برس" تكشف.. الخطة البديلة التي اقترحتها السلطة الفلسطينية لخطة صفقة القرن

ألف جنرال في جيش الاحتلال لـ نتنياهو : افعلها غدا ولا تتراجع

شاهد.. فتاة من غزة تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بحفل طلاقها !!

القناة 12 العبرية : الكوماندوز البحري للقسام يطور قدراته

"يديعوت" توضح حقيقة تأجيل الضم.. وتؤكد العقبة الوحيدة أمام نتنياهو هي من الداخل..!

تراجع غير معلن.. نتنياهو لأعضاء الليكود : الضم عملية معقدة وقد يتم تأخير تنفيذه

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 67 اصابة جديدة بكورونا معظمها بالخليل والقدس ترفع حصيلة اليوم لـ322

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

الصحة: وفاة مواطن أربعيني من الخليل بعد إصابته بفيروس كورونا

سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري

وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة