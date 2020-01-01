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محافظ بيت لحم يعلن بدء السيطرة على الوباء

الثلاثاء 30 يونيو 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يعلن بدء السيطرة على الوباء


بيت لحم / سما /

 قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الثلاثاء، إن التقديرات الطبية والأرقام تشير إلى بدء السيطرة على الخارطة الوبائية وتحديد مصادر ومسارات الانتشار الوبائي وتحديد الإصابات في المحافظة.

وأوضح حميد في تصريح له عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك جاء بفعل الإجراءات المتخذة والإلتزام العالي من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمنشئات المختلفة.

من جهته، أكد مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام، أن الوضع الصحي في المحافظة معقد وصعب، مشيرًا إلى أن وهناك 16 مسارا لانتشار الفايروس في المحافظة ولا تزال الجهود متواصلة من أجل حصر المخالطين أولًا ولحصر الوباء ثانيًا.

#بيت لحم #فيروس كورونا

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