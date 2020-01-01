"الثقافة" تبث فقرات استعراضية لفرق فنية فلسطينية

رام الله / سما /

بثت وزارة الثقافة عبر قناة "الثقافية" ضمن قائمة الفنون الشعبية والاستعراضية، فقرات استعراضية لثلاث فرق فلسطينية هي: فرقة جامعة الاستقلال، وفرقة سرية رام الله الأولى، وفرقة نقش، حيث تشمل الدبكة، والرقص الشعبي، والرقص المعاصر.

وتسعى وزارة الثقافة إلى بث العديد من الفقرات الفنية الاستعراضية لعدد من الفرق الفنية الفلسطينية عبر قناة "الثقافية"، بهدف أرشفتها ونشر الفلكلور الفلسطيني بكافة أنواعه على أوسع نطاق، واستهداف الجمهور الفلسطيني المهتم بهذه الأعمال الفنية.

من جهته، قال مدير فرقة نقش لؤي طافش: إن العمل الثقافي هدفه الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، مؤكداً أن أي منبر جديد يساهم بتحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الفني، ويزيد من اهتمام الناس بهذه الأعمال الفنية.

وأضاف: إن بث الفقرات الفنية عبر قناة "الثقافية" تجربة يجب أن تعمم عبر العديد من القنوات، شاكراً وزارة الثقافة على دورها الأساسي والمهم بوصول النشاط الثقافي الفلسطيني إلى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أثنى محمد قنداح، مدير فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية، على هذه الخطوة التي أقبلت عليها وزارة الثقافة، وإطلاقها قناة تهتم بجمع الأرشيف الفني للعديد من الفرق المحلية الفلسطينية، مؤكداً أن وزارة الثقافة التي تعد الحاضنة للمشهد الثقافي ساهمت إلى حد كبير من خلال قناة "الثقافية" في تسليط الضوء على الفرق الفنية الفلسطينية، ما أدى إلى زيادة الجمهور المهتم بمتابعة الفرق الفنية عبر الإنترنت.

من جانبه، قال خالد عليان، مدير سرية رام الله الأولى: إن إطلاق وزارة الثقافة "قناة الثقافية" التي يتم من خلالها عرض الإنتاجات الفنية الفلسطينية المتنوعة عبر التلفزيونات التفاعلية يساهم في نشر وترويج الأعمال الفنية الفلسطينية، وإفساح المجال أمام جمهور واسع لمشاهدتها، إضافةً إلى توثيق الإنتاجات الفنية الفلسطينية، وشكر وزارة الثقافة على "هذه المبادرة المهمة التي هي بحاجة لتعاون المؤسسات والفرق والفنانين والباحثين من أجل تطويرها".