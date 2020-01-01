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تسجيل حالة وفاة و765 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالة وفاة و765 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، تسجيل 765 إصابة وحالة وفاة واحدة في إسرائيل خلال 24 ساعة (من السابعة من مساء أمس وحتى السابعة مساء اليوم).

ويعتبر هذا العدد الأعلى منذ ذرورة الفيروس في شهر نيسان.

وذكرت الوزارة أن "عدد مرضى كورونا في إسرائيل بلغ 25041 حتى الساعة 18:55 من مساء اليوم الثلاثاء، بينهم 320 حالة وفاة"، مشيرة إلى أنه "من مجمل الإصابات هناك 61 وصفت حالتهم بالمتوسطة و52 بالخطيرة و24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعية، فيما تماثل 17318 للشفاء، علماً أن المرضى حالياً عددهم 7403".

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية #اصابات

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