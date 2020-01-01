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وزيرة الصحة تتخذ جملة إجراءات بعد تسجيل إصابة لطبيب في مجمع فلسطين الطبي

الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تتخذ جملة إجراءات بعد تسجيل إصابة لطبيب في مجمع فلسطين الطبي


رام الله / سما /

 أصدرت وزيرة الصحة مي الكيلة جملة من الإجراءات داخل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد الأطباء.

وقررت الكيلة إغلاق أقسام النسائية والتوليد وغسيل الكلى لمدة 24 ساعة والبدء الفوري بتعقيمها.

وأوعزت وزيرة الصحة بحصر جميع المخالطين من الطواقم الطبية والصحية والمراجعين وحجرهم منزلياً لمدة 14 يوماً وسحب عينات لهم على اليوم الخامس، واستبدال الكوادر العاملة في هذه الأقسام بكادر جديد لم يخالط المصاب لضمان سير العمل.

كما أوعزت وزيرة الصحة بتنظيف وتطهير قسم العمليات دون إغلاقه، وتشديد الرقابة على تطبيق التعاميم الصادرة عن الوزارة فيما يخص مكافحة العدوى في المستشفيات.

وشددت الكيلة على ضرورة متابعة مدى التزام الطواقم الطبية العاملة والمراجعين لبروتوكولات الوقاية الشخصية تحت طائلة المسؤولية.

#مي الكيلة #وزريرة الصحة #فيروس كورونا #مجمع فلسطين الطبي

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