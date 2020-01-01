مستشفى كاريتاس يكشف عن إصابة طفل حديث الولادة بكورونا

بيت لحم / سما /

أخذت إدارة مستشفى كاريتاس للأطفال في مدينة بيت لحم إجراءات وقائية في أعقاب تشخيص طفل حديث الولادة بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الطبية تجري عمليات فحص لفيروس كورونا لجميع الحالات التي تكون بحاجة إلى المبيت في المستشفى وأية حالة يشتبه بها في العيادات الخارجية اتباعاً لبروتوكولات مكافحة انتشار العدوى المعتمدة، وتم اكتشاف إصابة الطفل بعد إدخاله للمستشفى وإجراء فحوصات له.

وأكد المستشفى حجر الطفل المصاب بقسم خاص وتخصيص طاقم طبي لعلاجه وتقديم الرعاية الطبية له.

من جهة أخرى. أفادت ادارة مستشفى كاريتاس للأطفال بإعلام وزارة الصحة الفلسطينية بخصوص الحالة حتى يتم أخذ الاجراءات المناسبة.