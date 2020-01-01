ابوهولي :تنسيق مشترك لبلورة خطة تحرك مع عدة دول لحشد الدعم المالي لأونروا

غزة / سما / (شينخوا)

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي اليوم (الثلاثاء)، عن تنسيق فلسطيني مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين لبلورة خطة تحرك مشترك تستهدف حشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أبو هولي في بيان صحفي، إن الخطة المذكورة سيتم بحثها في اجتماعات اللجنة الاستشارية لأونروا المقررة غدا في الأردن عبر الانترنت.

وبحسب أبو هولي، فإنه سيشارك في الاجتماعات المذكورة ما يقارب 30 دولة عضوا دائما في اللجنة الاستشارية وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.

وأوضح أن الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين ستبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل أونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف أنه سيتم البحث كذلك في استراتيجية أونروا لجمع التبرعات وبرنامج اصلاحاتها إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة.

وأشار أبو هولي الى أن العجز المالي في ميزانية أونروا يزيد على مليار دولار ما يتطلب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2020 والجهود المستمرة لوضع الوكالة على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ.

وأفاد أن الوفد الفلسطيني سيؤكد ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة مرض كورونا.