الشرطة تغلق 42 محلًا تجاريًا في بيت لحم لعدم الالتزام

بيت لحم / سما /

أغلقت الشرطة وطواقم مديرية الصحة، اليوم الثلاثاء، 42 محلا تجاريا لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الصادر عن محافظ بيت لحم في عدة مناطق من المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن عدد من ضباط وعناصر الشرطة قاموا بجولة في المحافظة بالشراكة مع طواقم مدريرة الصحة وتم خلالها اغلاق 42 محل تجاري تنوعت ما بين مصانع ومحال تموينية ومطاعم ومحلات دواجن وصالونات حلاقة، إضافة لتحرير عدد من التنبيهات النهائية من قبل طواقم الصحة لعدد من الافران بسبب عدم التزام العاملين بها على أن يتم إغلاقها في حال عدم الالتزام في الأيام المقبلة.

من جهته ناشد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمالت الصادره من الجهات المختصه وضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية والتي من شانها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس الخطير وعدم انتشاره وتفشيه وسط مجتمعنا الفلسطيني .