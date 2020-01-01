مصرع مواطنة بحادث دعس شمال القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

لقيت مواطنة (48 عاما) من بلدة جبع شمال القدس المحتلة، مصرعها بحادث دعس وقع في البلدة، اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن بلاغا وصل للشرطة يفيد بوقوع حادث دعس في بلدة جبع شرقي القدس، وإن طاقما من خبراء حوادث السير في شرطة المحافظة تحرك إلى المكان، حيث تبين أن مركبة عمومية دعست مواطنة بعد فقدان سائقها السيطرة عليها، ما تسبب بإصابتها إصابة بليغة نقلت على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي لكنها فارقت الحياة .

وأكد أنه تم توقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقة أصولا.