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سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري

الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري


غزة / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم  تحديد أية مواعيد لاستئناف العمل في معبر رفح البري أو عودة العالقين من خارج مصر إلى قطاع غزة، والأمر مرتبط ارتباطاً وثيقًا بالأطراف ذات الصلة بعمل المعبر.

فيما يلي نص بيان السفارة كاملا:

القاهرة- المركز الإعلامي- عطفاً على لقاء سعادة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية مع إذاعة القدس بغزة صباح اليوم الثلاثاء 30/6/2020، وما تناقلته بعض وكالات  الأنباء عن هذا اللقاء بشكل غير دقيق ، تنوّه السفارة إلى أنه لم يتم  تحديد أية مواعيد لاستئناف العمل في معبر رفح البري أو عودة العالقين من خارج مصر إلى قطاع غزة، وأن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقًا بالأطراف ذات الصلة بعمل معبر رفح.

وتهيب السفارة بالسادة الإعلاميين ووسائل الإعلام توخيّ الدقة في نقل التصريحات والبيانات الرسمية، سيّما فيما يتعلق بالأخبار التي تمس حركة المواطنين الفلسطينيين من داخل وخارج مصر، وحال توفر أية معلومات حول ذلك سيتم الإعلان عنها  بشكل رسمي  على الصفحة الرسمية للسفارة وعبر وسائل الإعلام الرسمية.


 

#سفارتنا بالقاهرة #معبر رفح #غزة #عودة العالقين

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