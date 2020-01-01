سلطة النقد الفلسطينية تصدر تعليمات جديدة بشأن تأجيل الأقساط الشهرية الدورية

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة تعليمات جديدة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المختصة العاملة في فلسطين، بشأن تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية خلال فترة الأزمة الصحية.

وأوضحت سلطة النقد، أن الإجراءات الجديدة تمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية.

وفيما يتعلق بسداد الأقساط المؤجلة، أشارت إلى أن السداد مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية).

وأكد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، أن تلك التعليمات تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد الفلسطينية وإجراءاتها المبذولة بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار إلى أن سلطة النقد أصدرت التعليمات بشأن تأجيل الأقساط، بعد رفع شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين بشأن ذلك.

ولفت إلى أن سلطة النقد تهدف من وراء تلك الإجراءات منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة.









