"الاقتصاد بغزة" تقرر اعتماد تعرفة حماية جمركية لأغطية المناهل المستوردة

غزة / سما /

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، اعتماد تعرفه حماية جمركية على أغطية المناهل المستوردة.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان صحفي، أنه تقرر اعتماد التعرفة الجمركية حسب قطر المنهل والضغط والوزان.

وأوضحت أنه تم التأكيد على الورش المحلية المنتجة لأغطية المناهل المسكوبة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لأغطيه المناهل ومجاري الأمطار المصنعة من الحديد الزهر، وطباعة اسم ومواصفات المنتج على الوجه العلوي.

ونوهت إلى أن القرار جاء بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (48) المنعقدة بتاريخ 16/06/2020، وتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها رقم (19) المنعقدة بتاريخ 10/06/2020.