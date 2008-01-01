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الشاباك يزعم كشف تجنيد حزب الله صحافية وزوجها للتجسس لصالحه

الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم كشف تجنيد حزب الله صحافية وزوجها للتجسس لصالحه


القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، أنه كشف تجنيد حزب الله اللبناني فلسطينيَّين من سكان مجد الكروم داخل الخط الأخضر، بحجة التجسس لصالحه.

ووفقًا لبيان الشاباك، فإن التحقيق استدل لتجنيد كلّ من "بيروت حمود" وهي تحمل الهوية الإسرائيلية وتعمل صحفية مع جريدة الأخبار اللبنانية التابعة للحزب (وفق المزاعم الإسرائيلية)، وزوجها "بلال بزاري"، وكلاهما حالياً في لبنان.

وبحسب البيان، فإن بيروت وزوجها بلال يعملان على تجنيد إسرائيليين لصالح التجسس لحزب الله.

وأشار إلى أنه تم استجواب الصحفية عام 2013 قبل سفرها للبنان، للاشتباه في الاتصال بحزب الله، والالتقاء بنشطاء من الحزب في مؤتمرات عقدت عام 2008 في المغرب، وفي تونس 2012، وبعد استجوابها غادرت إلى لبنان وتزوجت هناك.

وفي كانون الأول عام 2019 التقت بيروت حمود وزوجها بلال مع اثنين من سكان الجليل، وبعد عودتهما لإسرائيل تم التحقيق معهما، وتمت إعادة التحقيق مجددًا معهما في السادس من الشهر الجاري، وأكدا أن بيروت وزوجها حاولا تجنيدهما للتجسس لصالح حزب الله.

وتم الإفراج عن المعتقلين تحت ظروف تقييدية مشددة.

وذكر أنه تم الاتصال من قبل ضابط في الجهاز "الشاباك" مع بلال، وحذره من الاستمرار في محاولات التجنيد.

ونشر الشاباك مقطعاً مسجلاً للمحادثة الهاتفية، مشدداً على أنه سيعمل لرصد وإحباط أي نشاطات مماثلة.

#الشاباك #اسرائيل #تجنيد عملاء #حزب الله

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