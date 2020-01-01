كميل يستنكر مصادرة أراضٍ من رافات والزاوية لصالح كسارات ومقالع حجر

سلفيت /سما/

ستنكر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل قيام قوات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي بلدتي رافات والزاوية في المحافظة بهدف توسعة الكسارات ومقالع الحجر التي اقتطعتها دولة الاحتلال لصالح شركات استثمارية ألمانية.

وأكد كميل أن "إسرائيل بهذا السلوك العنجهي تضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات، خاصة البيئية والدمار الناجم عن هذه الكسارات والمقالع"، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الألمانية بتحمل مسؤولياتها ومنع هذه الشركات من التمادي والتواطؤ مع الاحتلال لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في المحافظة لصالح التوسع الاستيطاني من دون أيّ حق.

ودعا كميل مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية بحق كل ما هو فلسطيني على الأرض لما لها من أثرٍ سلبيٍّ وخطير على الواقع البيئي وما تخلفه من أضرار كبيرة على حياة الأهالي، كما أنها تمهد لضم هذه المناطق.

وأصدر محافظ سلفيت تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة لمتابعة هذا الموضوع قانونياً بالتنسيق مع المجالس البلدية والقروية والمؤسسات ذات العلاقة، داعياً المواطنين وأصحاب هذه الأراضي إلى التمسك بها والعمل على استصلاحها وتوفير ما يلزم للمتابعة القانونية.