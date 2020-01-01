لجنة دعم الصحفيين: تدعو لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني

غزة / سما /

أكدت لجنة دعم الصحفيين، أنه منذ بداية العام الحالي 2020، عملت إدارة الفيس بوك على انتهاك عشرات المواقع والصفحات حيث تم رصد أكثر من (196) انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني وظهر ذلك واضحا من خلال حذف وحظر وتقييد النشر وإغلاق حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين، بذريعة مُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى "فيسبوك" ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلة جميع المعايير والقوانين التي تتيح حرية الرأي والتعبير .



واستنكرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها، مواصلة السلطة الفلسطينية حجب 59 موقعاً فلسطينيًا وعربيًا على شبكة الإنترنت، رغم انتهاء مفعول القرار القضائي الصادر قبل أكثر من ستة أشهر عن النيابة العامة الفلسطينية، بحجب تلك المواقع، علاوة على عدم قانونية القرار الذي يأتي انسجاما مع قانون الجرائم الالكترونية المرفوض قانويناً و نقابياً وحقوقياً .



وناشدت اللجنة كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود للضغط على إدارة الفيسبوك التي تمارس ازدواجية في التعامل والمعايير ، حيث تطلق العنان للصفحات الاسرائيلية التي تدعو للعنصرية والكراهية ،وتقوم في ذات الوقت بالتضييق على الصفحات الفلسطينية.



وأكدت اللجنة أن هذا التضييق على المنصات الفلسطينية سواء الرسمية أو الشخصية يفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل تفشي وباء كورونا باعتبار أن هذه الصفحات التي تم تعطيلها تساهم بتوعية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا ،ويستخدمها الفلسطينيون للتواصل الالكتروني والتعليم عن بعد في ظل الحجر المنزلي.



وبينت اللجنة أن هذا الإجراء منافي لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير".



وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من هذا التضييق تغييب الصوت الفلسطيني في ظل المخططات الإسرائيلية المستمرة ، التي تستهدف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من ارضه خاصة قانون ضم أراضي الضفة والاغوار.