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"الإعلام" و"الثقافة" تطلقان موجة بث موحدة بعنوان "في مواجهة عدوان الضم الاحتلالي"

الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارتا الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، موجة بث إعلامية موحدة في كافة محافظات الوطن، تحت عنوان  "في مواجهة عدوان الضم الاحتلالي"، عبر شبكة الإعلام الوطني الموحد للإذاعات والتلفزيونات الشريكة.

وهدفت الموجة إلى تسليط الضوء إلى تسليط الضوء على الدور الإعلامي والثقافي في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، والتي تعد استمرارا للاحتلال والاستيلاء على أراضي  الضفة الغربية، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

#وزارة الإعلام #وزارة الثقافة #مخططات الضم

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