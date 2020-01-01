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الصحة المصرية عن رجاء الجداوي: "قلبنا واجعنا عليها"

الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية عن رجاء الجداوي: "قلبنا واجعنا عليها"


وكالات / سما /

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية، عن آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي.

وقال حسني في لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية "سي بي سي"، إن حالة رجاء الجداوي "حرجة"، وأضاف أن الأطقم الطبية لم تدخر جهدا في رعايتها.

وأضاف: "نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها".

وأكد حسني اتخاذ اللازم تجاه حالة الفنانة القديرة، متمنيا أن تمر الأيام المقبلة معها على خير كي يطمئن الجميع على صحتها.

ونفى الدكتور حسام حسني، الاثنين الماضي، ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني في تصريحات تلفزيونية، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وقال حسني "بدون شك هي غالية علينا جميعا، لكن بلازما الدم لا يتم منحها للمريض سوى مرة واحدة".

وأتم الدكتور حسام حسني: "نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله".

كما كشفت مصادر طبية في مستشفى العزل بالإسماعيلية حيث تتلقى رجاء الجداوي العلاج أنها أصبحت تعاني من تليف في الرئتين.

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي.

وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد بمستشفى العزل الصحي منذ ليلة عيد الفطر.

#الصحة المصرية #رجاء الجداوي

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