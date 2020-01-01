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حادثة صادمة.. العثور على طفل صغير داخل قفص محاطا بالثعابين

الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة صادمة.. العثور على طفل صغير داخل قفص محاطا بالثعابين


وكالات / سما /

وجه القضاء الأميركي تهمة إساءة معاملة طفل لثلاثة أشخاص، بسبب حبسهم طفلا صغيرا في قفص للكلاب محاط بالفئران والثعابين.

ووفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأميركي، فإنه جرى استدعاء بعض نواب منطقة بوكانان في ولاية تينيسي  إلى منزل للتحقيق في تقرير بشأن إساءة معاملة الحيوانات.

إلا أنه بعد وصولهم، وجدوا طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره 18 شهرا محبوسا داخل قفص للكلاب.

وقال رئيس شرطة مقاطعة هنري، مونت بيليو، إن الصبي يبدو أنه كان "يعيش هناك لبعض الوقت".

وأوضح المسؤول الأمني أن 8 ثعابين كانت في نفس الغرفة التي يتواجد فيها القفص، إلى جانب عدد من الفئران "تجري في كل مكان".

وكشف المصدر أن عمال رعاية الأطفال أخذوا الصبي، الذي لم تعرف بعد حالته الصحية والنفسية.

في المقابل، جرى اعتقال 3 أشخاص على خلفية هذا الحادث، من بينهم أم الطفل، هيذر سكاربو (42 عاما). أما الشخصان الآخران فهما زوج الأم، جيفرسون براون (46 سنة)، ووالده تشارلز براون (82 عاما).

واتهموا جميعا بـ"إساءة معاملة الطفل والقسوة المشددة على الحيوانات وحيازة سلاح ناري وتصنيع الماريغوانا".

#الثعابين #طفل

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