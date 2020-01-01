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صحة غزة تحذر من تداعيات صعبة جراء نقص الأدوية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تحذر من تداعيات صعبة جراء نقص الأدوية


غزة / سما /

حذر علاء حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات في قطاع غزة، من التداعيات الصعبة جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، والمعاناة الحقيقية التي يتكبدها المرضى جراء ذلك.

وقال حلس في تصريح وزعته وزارة الصحة بغزة، "إن المستشفيات تفتقر إلى 226 صنفًا من الأدوية وهو ما يمثل 44% من القائمة الأساسية، فيما بلغ النقص في المستهلكات الطبية 256 صنفًا بنسبة 30% من القائمة الأساسية".

وأضاف "إن هناك خدمات أساسية تأثرت بشكل مباشر جراء هذه الأزمة المتفاقمة منها، خدمات الأورام وصحة الأم والطفل والكلى ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والعيون وخدمات القلب والقسطرة والحليب العلاجي".

ودعا حلس كافة الجهات المعنية إلى الإسراع في توفير الأدوية والمستهلكات الطبية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها.

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