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فيسبوك تراجع سياسات المحتوى مدفوع الثمن

الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تراجع سياسات المحتوى مدفوع الثمن


وكالات / سما /

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مراجعة سياسات الشراكة وبث المحتوى مدفوع الثمن والتحكم في علامة الأمان التي يتم منحها للمنتجين كجزء من جهود الشبكة لضمان "بيئة آمنة" لكل شخص يستخدم منصات فيسبوك المختلفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة فيسبوك ستصدر في آب/أغسطس المقبل الإصدار الجديد من تقرير فرض المعايير المجتمعية على محتوى منصاتها.

وتعتزم فيسبوك رصد خطاب الكراهية ضمن تقرير فرض المعايير المجتمعية خلال العام المقبل.

وتتواصل فيسبوك مع السلطات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الدعاية والإعلان كجزء من جهودها لطرح أنظمة تحديث المحتوى لديها للمراجعة الخارجية، ومن المنتظر أن تتولى شركة خارجية مرموقة استكمال عملية المراجعة.

وقالت فيسبوك في بيان "لدينا عمل دائم لمعالجة المخاوف التي تم التعبير عنها لكننا نعترف بأنه مازال لدينا الكثير من العمل المطلوب".

#فيسبوك

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