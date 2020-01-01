غزة: إعادة تشغيل الحافلات ضمن شروط وقائية

غزة / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل الحافلات للمناسبات والأفراح، وكذلك تشغيلها لنقل الموظفين بالقطاع، وذلك بدءًا من يوم غد الأول من شهر يوليو/ تموز.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة أن تتم عملية التشغيل وفق شروط الصحة والسلامة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا.

وقررت الوزارة في غزة بالتوافق مع وزارة المالية، على أن يتم تغطية رسوم الترخيص وكرت السير والسجل التجاري والدفاع المدني لمدة 6 أشهر من العام الحالي بسبب تعطل عمل الحافلات في ظل جائحة كورونا، شريطةً أن تسدد الشركات رسوم الترخيص عن الفترات السابقة.