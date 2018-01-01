مهاجم ساوثهامبتون يهدد حلم صلاح

وكالات / سما /

حقق داني إنغز مهاجم ساوثهامبتون، رقما قياسيا خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ما ساعده على مواصلة التنافس على جائزة هداف المسابقة.

ورفع إنغز رصيده إلى 18 هدفا في وصافة ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في انتصار فريقه الثمين على واتفورد (3-1) في الجولة الـ32 من المسابقة.

الهدفان جعلا اللاعب أول لاعب في "البريميرليغ" هذا الموسم يسجل 10 أهداف خارج ملعب ساوثهامبتون، ليتجاوز مجموع ما أحرزه على أرض فريقه بواقع 8 أهداف.

وتفوق إنغز فيما يخص الأهداف المسجلة خارج الديار على الثلاثي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال, وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي, ورحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي، والذين يملكون 9 أهداف.

فضلا عن ذلك، فإن إنغز أول لاعب هذا الموسم أيضا في الدوري يصل إلى 18 هدفا، دون أن يكون أي منهم عن طريق ركلات جزاء.

ويلعب إنغز في صفوف ساوثهامبتون منذ صيف 2018 قادما من نظيره ليفربول مقابل 22 مليون يورو.

ويحتل إنغز وصافة ترتيب هدافي الدوري، رغم أنه يلعب في فريق يصارع من أجل البقاء بالمسابقة، علما أن فاردي هو من يتصدر بـ19 هدفا.

صعود إنغز لوصافة الترتيب هدد حلم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي تراجع للمركز الثالث برفقة أوباميانغ مهاجم أرسنال بـ17 هدفا.

ويحلم صلاح في دخول تاريخ المسابقة، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه سوى الإنجليزي ألان شيرار نجم بلاكبيرن روفروز ونيوكاسل السابق، والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.