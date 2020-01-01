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ساري : بيانيتش سيكون سعيداً في برشلونة

الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساري : بيانيتش سيكون سعيداً في برشلونة


وكالات / سما /

صرح ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بأن البوسني ميراليم بيانيتش سيكون سعيداً إذا أنهى مسيرته الكروية في صفوف برشلونة الإسباني.

وأعلن برشلونة مساء أمس الاثنين تعاقده مع بيانيتش قادماً من يوفنتوس بمبلغ 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين آخرين كمتغيرات على الصفقة، بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2024.

ومن المقرر أن ينضم رسمياً للبرسا ويتم تقديمه لوسائل الإعلام عقب انتهاء الموسم، حيث طلب ساري من اللاعب التركيز مع البيانكونيري في الفترة المتبقية من هذا الموسم قبل الرحيل.

وتحدث ساري حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “بيانيتش سيكون سعيداً لأنه سينهي مسيرته في فريق عظيم”.

وأضاف “بيانيتش سعيد بهذا القرار، ومتأكد من أنه سيعطي الفريق كل شيء في الوقت المتبقي من هذا الموسم”.

وتابع “سيتواجد بيانيتش معنا حتى آخر مباراة في هذا الموسم، وقال لنا بأنه سيصب كامل تركيزه معنا فقط، وهذا ما أطلبه منه، وسأقرر ما إذا كان سيلعب بشكل أساسي أو أقل”.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة لتعويض رحيل بيانيتش بمبلغ 72 مليون يورو لمدة أربع سنوات.

#ماوريسيو ساري #بيانيتش

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