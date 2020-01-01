أشرف حكيمي يوجه رسالة نارية لزيدان: أنا أفضل من كارفاخال

وكالات / سما /

وجه المدافع المغربي أشرف حكيمي رسالة قوية لزين الدين زيدان المدير الفني لرريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام يوضح خلالها أنه أفضل ظهير أيمن في العالم بلغة الأرقام.

وفضّل أشرف حكيمي الانتقال إلى إنتر ميلان على العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند، وذلك بعد أن رفض زين الدين زيدان منحه ضماناً بالمشاركة بشكل أساسي على حساب داني كارفاخال.

وما زال زيدان يضع ثقته الكاملة بالحرس القديم، ويرى أن داني كارفاخال أفضل من أشرف حكيمي الذي قدم موسم خيالي مع بوروسيا دورتموند، وبات يصنف ضمن أفضل المواهب الصاعدة على مستوى العالم.

ونشر حكيمي على يومياته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة تقارن بين أرقامه في الموسم الحالي مع داني كارفاخال ظهير ريال مدريد وألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، واللذان يصنفهما الجميع الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتظهر الصورة التي نشرها أشرف حكيمي أنه سجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين خلال 46 مباراة خاضها مع دورتموند هذا الموسم، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 19 هدفاً، بينما لم يسجل كارفاخال سوى هدف واحد وصنع 7 فقط، أما أرنولد فقد سجل 3 أهداف وصنع 14.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على الصورة التي نشرها النجم المغربي، واعتبرتها رسالة واضحة لزيدان بأنه أخطأ بعدم التمسك به والاعتماد عليه بشكل أساسي في ريال مدريد.