فيرنر يكشف دور لامبارد في إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي

وكالات / سما /

كشف تيمو فيرنر، المُهاجم الألماني الشاب المُنتقل حديثاً إلى تشيلسي، الدور الإيجابي الذي لعبه مُدرب البلوز فرانك لامبارد لإقناعه بالانضمام للنادي اللندني قادماً من فرقه السابق آر بي لايبزيج.

وقال فيرنر، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”المُحادثات مع إدارة تشيلسي كانت جيدة للغاية، واخترتهم في النهاية”.

وأضاف الهداف التاريخي لنادي لايبزيج حديثه قائلاً :”فرانك لامبارد على وجه الخصوص ساندني، وأرادني أن أعلم أنه في حالة ذهابي إلى تشيلسي فإنني سأشعر بالراحة نفسها التي كنت أشعر بها في لايبزيج”.

وكان فيرنر قد اختتم مسيرته مع لايبزيج هذا الموسم بتسجيل 32 هدفاً، وصناعة 13 هدفاً لزملائه في كافة المُسابقات، ويأمل مواطنه روديجير أن يبلي بلاءً حسناً مع البلوز خاصةً أنه من رشحه لإدارة البلوز.

وكان اسم فيرنر قد ارتبط لشهور بخطوة انتقال محتملة إلى ليفربول، ولكن إدارة الريدز قررت صرف النظر عن التعاقد معه في النهاية نظراً لسعره الذي تراه كبيراً.