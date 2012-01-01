باريس سان جيرمان يجدد عقد تياجو سيلفا ولاعبين آخرين

وكالات / سما /

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عن تمديد عقد 3 لاعبين من الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للبيان، قرر نادي العاصمة الفرنسية تجديد عقد القائد تياجو سيلفا، والمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج، وحارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو، حتى نهاية المسابقات الرسمية للموسم الجاري 2019/2020.

وأشار الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، أنه تم الانتهاء من إجراءات تمديد عقد اللاعبين الثلاثة حتى نهاية الموسم.

وبالتالي سيكون المدافع البرازيلي والمهاجم الكاميروني وحارس المرمى الإسباني قادرين على المشاركة في المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت إتيان يوم 24 يوليو، ونهائي كأس الرابطة ضد ليون يوم 31 من نفس الشهر.

كما ينتظر باريس سان جيرمان المشاركة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد في مدينة لشبونة، في الفترة بين 12 و 23 أغسطس المقبل.

وخاض تياجو سيلفا البالغ من العمر 35 عامًا، 310 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ وصوله في 2012 سجل خلالهم 17 هدفًا، وأعلن النادي رحيله بنهاية عقده هذا الموسم.

وسجل المهاجم الكاميروني 8 أهداف في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله في 2018، بينما شارك الحارس الإسباني في 8 مباريات مع الفريق منذ انتقاله على سبيل الإعارة من إشبيلية، وسيعود من جديد إلى الليجا بعد نهاية المسابقات الرسمية.