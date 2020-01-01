العسيلي والهدمي يبحثان سبل إنعاش القطاعات الاقتصادية في القدس

القدس المحتلة / سما /

بحث وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وشؤون القدس فادي الهدمي، سبل إنعاش الاقتصاد في مدينة القدس المحتلة، في ظل الجائحة الصحية الراهنة، في مقدمتها قطاعات السياحة والتجارة، خاصة في البلدة القديمة لما تتعرض له من خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار الوزيران خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تصميم مجموعة من التدخلات، لتعزيز صمود القطاعات الاقتصادية ضمن خطة الاستجابة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدين صعوبة الوضع الاقتصادي في مدينة القدس، نتيجة لما تتعرض له من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثا عن نتائج سير العمل في تنفيذ مشروع "الكومسيك" المخصص لدعم قطاع السياحة في مدينة القدس، مشددين على الجهود التي تبذل لحشد الدعم اللازم لتعزيز صمود المقدسيين.