تركي الفيصل : والدي صفع عاملا لديه بسبب عبد الناصر (شاهد)

وكالات

تحدث الأمير السعودي تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات سابقا، وسفير الرياض لدى واشنطن ولندن، عن علاقة والده بالرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر.

وقال الفيصل، في الحلقة الرابعة من لقائه مع الإعلامي الكويتي عمار تقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، الذي تبثه صحيفة "القبس"، إن والده لم يكن يرضى الشماتة بهزائم عبد الناصر.

وأوضح أنه كان شاهدا على موقف يوم هزيمة حزيران/ يونيو 1967، بقدوم أحد العاملين في القصر الملكي إلى الملك فيصل، قائلا له: "طال عمرك، أبشر عبد الناصر انهزم".

وأضاف تركي الفيصل: "قام الملك فيصل على الفور بصفق (صفع) العامل على وجهه، وحدق حاجبيه غضبا، وربما لو كان أمام أي أداة لضربه بها".

وتابع بأن الملك فيصل كرر عبارة "لا شماتة" عدة مرات، وذلك قبل أن يتصالح الزعيمان العربيان في مؤتمر الخرطوم بعد شهور.

وفي سياق آخر، قال تركي الفيصل إن استقطاب السعودية لأفراد ورموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كان الهدف منه هو توفير ملجأ آمن لهم، حيث كان عبد الناصر يضطهدهم.

وتابع: "أيضا كانت هذه الخطوة كرد على عبد الناصر الذي بدأ العدوان على السعودية، وحاول القيام بانقلابات داخلية، وغير ذلك".

كما تحدث تركي الفيصل عن كواليس حرب حزيران، وكيف تبلغ هو وشقيقه الأكبر محمد بقرب نشوب الحرب، من قبل مسؤول في السي آي إيه، خلال وجودهما في الولايات المتحدة للدراسة، وتوجها على الفور إلى جنيف، حيث كان والدهما في زيارة، وأبلغاه بذلك.