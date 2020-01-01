من ثلاث دول.. 764 مواطنًا يصلون اليوم فلسطين

رام الله / سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن 764 مواطنًا من العالقين، سيصلون اليوم الثلاثاء، إلى فلسطين.

وأوضح الديك في بيان له، أن هناك 540 مواطنًا قادمين من تركيا، و201 من الإمارات، و23 من نيويورك، حيث قامت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بتأمين الحافلات لنقلهم من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعابر والحدود ستكون في استقبالهم، وستؤمن لهم الوجبات الغذائية والمياه أثناء مكوثهم في معسكر الأمن الوطني في النويعمة، مضيفًا أنه بعدها تستقبلهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بدعم واسناد قوات الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن المختلفة.