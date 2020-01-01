وزيرا الاقتصاد وشؤون القدس يبحثان إنعاش القطاعات الاقتصادية في القدس

القدس المحتلة / سما /

بحث وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وشؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الثلاثاء، إنعاش الاقتصاد في مدينة القدس في ظل الجائحة الصحية الراهنة في مقدمتها قطاعات السياحة والتجارة وخصوصا البلدة القديمة لما تتعرض له من خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار الوزيران خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، إلى العمل على تصميم مجموعة من التدخلات لتعزيز صمود القطاعات الاقتصادية ضمن خطة الاستجابة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني لافتا الى الوضع الاقتصادي في مدينة القدس وما تتعرض له من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

واشاراإلى نتائج سير العمل في تنفيذ مشروع الكومسيك المخصص لدعم قطاع السياحة في مدينة القدس مؤكدا في الوقت ذاته على الجهود التي تبذل لحشد الدعم اللازم لتعزيز صمود المواطنين في القدس.