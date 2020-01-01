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بلدية غزة تفتتح مشروع استكمال الأرشفة الالكترونية لملفات أرشيف البلدية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مشروع استكمال الأرشفة الإلكترونية لملفات الأرشيف المركزي التابع للبلدية ضمن جهودها لتطوير وتحديث الأرشيف وتسهيل الحصول على البيانات .

وشارك في الافتتاح؛ منسق الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات م. علاء البطريخي، ومدير وحدة التعاون الدولي م. رامي أبو القمبز، ورئيس قسم الأرشيف م. عصام الخروبي، وممثل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. محمد أبو شعبان، وممثل مكتب الهندسة والتخطيط ( الاستشاري للمنحة ) د رامي زيارة، وممثلين عن صندوق التشغيل الفلسطيني م. محمد أبو زعيتر، وم. رباح المصري، وم. يوسف الشنباري .

وأكد د. السراج أن بلدية غزة تسعى من خلال هذا المشروع لتطوير وتحديث الأرشيف المركزي ضمن جهود النهوض بالعمل وتسهيل الخدمات للمواطنين في المدينة .

وشكر رئيس البلدية صندوق تطوير وإقراض البلديات على تمويله للمشروع ودعمه للمشاريع التطويرية في المدينة، وكذلك المؤسسات الأخرى المشاركة في تنفيذ المشروع .

ويهدف المشروع إلى تحويل ملفات الأرشيف المركزي للبلدية إلى الصيغة الإلكترونية المحوسبة وذلك بهدف حفظها وحمايتها من التلف، وتسهيل عملية الوصول للمعلومات بسرعة.

 
#بلدية غزة

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