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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم شقيقان فجر اليوم

الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم شقيقان فجر اليوم


رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من الضفة، بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير، إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من مخيم عايدة وبلدة نحالين في بيت لحم وهم: شادي موفق بداونة (35 عاماً)، وأحمد محي الدين فنون، وخلدون محمود فنون، وحسن محمد نجاجرة، وشقيقه عبد.

ومن بلدتي الظاهرية وبيت كاحل في الخليل، اعتقل الاحتلال، معاذ محمد القيسية (32 عاماً)، وعدي حسن الخطيب (22 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من جنين وهما: محمود مصطفى مرداوي من بلدة عرابة، وهو أسير سابق، إضافة إلى حمزة محمد فايد (20 عاماً)، والذي اختطفته قوة خاصة من جيش الاحتلال الليلة الماضية أثناء تواجده في أحد منتزهات.

يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة بيت دقو وهومحمد علي حمدان (20 عاماً).

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