نتنياهو يرد على غانتس: هناك قضايا هامة لا تحتمل الانتظار

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن هناك قضايا مهمة جدًا لا يمكن أن الانتظار لحلها أو العمل عليها واحتواؤها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

جاءت تصريحات نتنياهو خلاله استقباله المبعوث الأميركي لشؤون إيران براين هوك، وذلك ردًا على تصريحات لوزير الجيش ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، التي أطلقها أمس، وقال خلالها "إن موعد الضم في الأول من يوليو/ تموز ليس موعدًا مقدسًا وأن المهم الآن العمل على توفير احتياجات الجمهور في مواجهة كورونا".

وقال نتنياهو "لدينا بعض القضايا المهمة حقًا، ونحن قلقون بشأنها، ولا تحتمل الانتظار".

وأكد في ذات السياق "أن إسرائيل ستواصل جهودها مع الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".