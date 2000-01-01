مسؤول فلسطيني: الخليل أصبحت على رأس سلم تفشي الكورونا عالميا

الخليل/ سما/

قال د. عفيف عطاونة مدير صحة جنوب الخليل ومسؤول ملف كورونا في محافظة الخليل، ان الخليل اصبحت على رأس السلم العالمي في تفشي فيروس الكورونا، اعتبارها منطقة موبوءة حسب تعداد السكان، وتحذيراتنا مبنية على تحليلات علمية وليست تكهنات".

واضاف العطاونة لراديو الرابعة:" فيروس كورونا اصبح يتجول بمحافظة الخليل والوضع جدا خطير، و في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة ستكون هناك بؤر جديدة وسترفع عدد المصابين بالمحافظة".

واضاف العطاونة للرابعة:" وصلنا الى مرحلة تفشي الوباء في المحافظة وناقوس الخطر يدق بقوة، و علينا فورا التوقف عن بعض العادات والسلوكيات التي من شأنها نشر الوباء".

واكد ان التجمعات في الأماكن المغلقة تربة خصبة لنشر الوباء بين صفوف المواطنين.

واقتربت الخليل من تسجيل 2000 اصابة بفيروس الكورونا.