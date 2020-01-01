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وزارة النقل تناقش آليات عمل المعدات الهندسية الثقيلة

الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقدت وزارة النقل والمواصلات اجتماعاً لمناقشة إستخدام وقيادة المعدات الهندسية الثقيلة وآليات عملها برئاسة م. حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص وبحضور رئيس اتحاد المقاولين ومندوبين عن وزارة العمل، وزارة الأشغال العامة والاسكان وذلك اليوم في مقر الوزارة.

ورحب عكاشة بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل ضمن فريق موحد من أجل الوصول إلى أفضل المعايير التي تحكم إستخدام المعدات الهندسية الثقيلة لما لها من فائدة تخدم المصلحة العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء مركز وطني للتدريب على المعدات الهندسية الثقيلة ضمن شروط ومعايير يتم الاتفاق عليها حسب القوانين العالمية.

وأوضح عكاشة أن الهدف من إنشاء هذا المركز توفير كوادر مؤهلة لسياقة المعدات الهندسية الثقيلة .

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير قطاع النقل والمواصلات

#وزارة النقل والمواصلات

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