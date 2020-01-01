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ألف جنرال في جيش الاحتلال لـ نتنياهو : افعلها غدا ولا تتراجع

الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألف جنرال في جيش الاحتلال لـ نتنياهو : افعلها غدا ولا تتراجع


القدس المحتلة / سما /

بعث ضباط احتياط وجنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوه فيها بتنفيذ خطوة الضم غدا الأربعاء وهو الموعد المحدد لتطبيق الخطة. 

وبحسب كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وعددهم الف الذين وقعوا على الرسالة ، فإن سحب الخطوة في هذه المرحلة سيؤدي إلى ضغوط دولية على إسرائيل لإجراء مزيد من الانسحابات.

واضافوا "يجب على إسرائيل أن لا تفوت هذه المرة وتفقدها من أجل اعتبارات أجنبية. وقد تضمنت جميع الاتفاقات ومحاولات التسوية تنازلات بعيدة المدى. وهذه التنازلات ، التي لم يتنازل عنها البعض بعد ، تعرض أمن دولة إسرائيل للخطر ، على المدى القصير والطويل.

وطالبوا نتنياهو حسب الاذاعة العبربية الرسمية بتطبيق السيادة على الفور ودون رفض "هذا هو الوقت الذي ننتظره ، تطبيق السيادة في غور الأردن وعلى المستوطنات في إلضفة الغربية".

#الضم #نتنياهو #اسرائيل

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