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وزارة الصحة: تسجيل 255 اصابة جديدة بكورونا يرفع عدد الاصابات الى 2698

الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 255 اصابة جديدة بكورونا يرفع عدد الاصابات الى 2698


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس وحتى صباح اليوم ليرتفع عدد المصابين الاجمالي في فلسطين الى 2698.

وأضافت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

وبينت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين: 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت الى أن عدد الحالات النشطة: 2065، وعدد حالات التعافي: 625، وعدد حالات الوفاة: 8، وعدد الفحوصات المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية: 3311.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات #الضفة

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