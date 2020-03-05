الإحصاء يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الأول 2020

رام الله / سما /

أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع 2019 بالأسعار الثابتة، (وكان الانخفاض الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 9%، التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 9%، الإنشاءات بنسبة 21%، المعلومات والاتصالات بنسبة 5%، الادارة العامة والدفاع بنسبة 6%).

وفي المقابل، ظهر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.4% بالمقارنة مع الربع المناظر 2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,150 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أميركي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الربع الأول إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتبارا من 5/3/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، تبعها إعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/3/2020.

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 802 دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2020 مسجلا انخفاضا بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,151 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة مع الربع الرابع 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 331 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع 2019.