أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

غزة / سما /
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شيكل
أسعار الدجاج:
1ك = 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 21 شيكل
فخد: 11 شيكل
دبوس: 12 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
أسعار الحبش:
1ك = 10 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل
جناح: 9 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل