رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا، رفض "صفقة القرن" وخطط الضم سواء كانت كاملة أو جزئية.

كما أبرزت الصحف إقرار مجلس الوزراء لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط لسلامة العامة. إضافة للإعلان عن حالة وفاة في الخليل بفيروس "كورونا"، وتسجيل 195 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- قرر الإسراع بتنفيذ المساعدات والحوافز لدعم المواطنين في الأغوار.. مجلس الوزراء يقر لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة

- تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة سويسرا وثمن مواقفها الداعمة للالتزام بالشرعية والقانون الدوليين.. الرئيس يجدد التأكيد على رفض "صفقة القرن" وخطط الضم سواء كانت كاملة أو جزئية

- تسجيل حالة وفاة و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. الشخرة: مقبلون على كارثة صحية إذا ما استمر عدم الالتزام بإجراءات السلامة والسبب الأبرز لانتشار الجائحة المخالطة أثناء الأفراح وبيوت العزاء

- اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

- 129 مؤسسة أميركية تطالب بايدن بإعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب

- الأردن يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

- سفيرة ألمانيا لدى إسرائيل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتغيير الحدود

- "التنمية الاجتماعية" تدرس تحميل "حماس" المسؤولية عن برامجها في غزة

- "العفو الدولية": 300 ألف شخص يطالبون بوقف دعم المستوطنات

- طلاء "ساحة ترامب" في إسرائيل باللون الأحمر احتجاجا على صفقة القرن والضم

- باشليه: الضم مهما كان حجمه غير شرعي وعواقبه قد تكون كارثية

- غزة: سلسلة فعاليات شعبية تتوج بمسيرة غدًا تحت شعار "موحدون ضم الضم"

الأيام

- وفاة مواطنة وتسجيل 245 إصابة جديدة بـ "كورونا" بينها 132 في الخليل و56 في القدس و27 في بيت لحم

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة سويسرا

- اشتية: تخفيف القيود رهن بتراجع الوباء ونحذر من تحوله إلى حالات مجتمعية

- الحكومة تقر لائحة عقوبات جديدة لمخالفي السلامة العامة

- نمر: قد نلجأ للإغلاق بين المحافظات وتمديد إغلاق بيت لحم

- قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا في جنين

- 26 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية في أميركا

- غانتس: أول تموز ليس موعدًا مقدسا للضم وما لا علاقة له بأزمة "كورونا" عليه الانتظار

- مفوضية أممية: مخطط الضم غير شرعي وعواقب تنفيذه قد تكون كارثية لكل المنطقة

- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

- مسح مساكن تجمع بدوي في القدس تمهيدًا للضم ونصب كرافانات استيطانية في عصيرة الشمالية

- المركزية الإسرائيلية تنظر اليوم بالتماس عائلة سمرين في سلوان ضد المستوطنين

القدس

- 245 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة سويسرا

- مجلس الوزراء يقر لائحة عقوبات على المخالفين لشروط السلامة

- مستوطنون يضعون بيوتا شمال نابلس والجيش يجري مسحاً لمساكن "جبل البابا"

- نتنياهو لأعضاء الليكود: الضم عملية معقدة وقد يتم تأخير تنفيذه

- الخارجية الإسرائيلية تهاجم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

- غانتس لـ"الفريق الأميركي": 1 تموز ليس موعداً مقدساً لـ"الضم"

- مستوطنة "أرئيل" تتوسع فوق أراضي محافظة سلفيت